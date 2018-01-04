Калуга, 4 января, 2018, 17:12 — ИА Регнум. В течение суток сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области задержали нескольких граждан, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств, сообщили 4 января в пресс-службе калужской региональной полиции.

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Так, в Боровском районе в результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены ранее несудимые жители города Ермолино, мужчина 27 лет и 19-летняя девушка. В момент задержания молодые люди осуществляли сбыт третьим лицам нескольких полимерных свертков со спрессованным веществом темно-коричневого цвета. Данное вещество было изъято и направлено в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Калужской области для проведения исследования. Результаты экспертизы установили наличие в свертках наркотического вещества «гашиш» общей массой около 9 граммов.

В Калуге оперативники задержали с поличным 26-летнего ранее несудимого местного жителя в момент оборудования им «тайников-закладок». В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружено 6 приготовленных к сбыту свертков общей массой более 5 граммов. По заключению экспертов, в полимерных пакетиках находилось производное синтетического наркотического вещества «N-метилэфедрон».

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В отношении наркоторгоццев избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, стражами порядка Калужской области в прошлом году было выявлено 985 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 42 килограммов наркотических средств и сильнодействующих веществ. Выявлено 18 преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств.

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