Санкт-Петербург, 5 января, 2018, 12:00 — ИА Регнум. 23 декабря на заседании русско-германско-австрийской конференции о военнопленных и об экономических сношениях в Петрограде официально объявлено, что по распоряжению СНК германской и австрийской делегациям не разрешается вступать в какие бы то ни было сношения с германскими и австрийскими военнопленными в России. Выход из помещений, предоставленных делегации, разрешается только в сопровождении специальных лиц.

Тайная полиция

В Брест-Литовск прибыла делегация Центральной украинской рады для участия в мирных переговорах.

Французское правительство предъявило СНК протест по поводу национализации отделений французского банка «Лионский Кредит».

Опубликован ответ начальника французской военной миссии генерала Нисселя на запрос Троцкого от 21 декабря. Ниссель сообщает, что при миссии существует отдел информации и что один «молодой офицер» действительно пустил в ход непроверенное сообщение, напечатанное затем в «Дне»; в миссии находится приемник беспроволочного телеграфа.

«Миссия утверждает свое право находиться в связи с различными национальностями, не принимая участия во внутренней борьбе в России».

Ниссель также напоминает, что согласно «соглашению с русским правительством, южная Россия должна, начиная с 1 декабря, целиком обеспечивать пропитание армии и румынского населения в виду того, что источники Румынии были поглощены русскими армиями».

Троцкий отправил в миссию ответ, в котором объявляет, что: 1) бюро пропаганды (информации) подлежит немедленному закрытию; 2) «молодой офицер» должен немедленно покинуть пределы России; 3) приемник беспроволочного телеграфа должен быть устранен из миссии; 4) французские офицеры, находящиеся в области гражданской войны, должны быть немедленно отозваны в Петроград особым приказом, подлежащим опубликованию в печати.

Опубликованы ноты, которыми обменялись поверенный в делах Персии в Петрограде Ассад-Хан и наркоминдел Троцкий. Ассад-Хан просит начать переговоры о выводе русских войск из Персии согласно ст. 12 договора, заключенного в Бресте 2 декабря. Аналогичная просьба послана Персией Турции по поводу отзыва турецких войск.

В своем ответе Троцкий сообщает о готовности в срочном порядке отозвать русские оккупационные части из Персии и вызвать оттуда также и русскую военную миссию. Одновременно Троцкий считает необходимым «назначить немедленно к русским властям в Персии комиссаров, которые выяснили бы расположенным в Персии частям общеполитическое положение в России и смысл нашей новой международной политики… на обязанности этих комиссаров должно лежать принятие мер к тому, чтоб персидское население не подвергалось никаким обидам и насилиям со стороны менее сознательных элементов армии».

Персия

Приглашая персидское правительство «к величайшей поспешности» в этом вопросе, Троцкий мотивирует свое предложение необходимостью как можно скорее ликвидировать «те насилия, какие царизм и буржуазные правительства России учиняли над персидским народом».

Опубликовано постановление Народного комиссариата по иностранным делам о назначении Литвинова временным уполномоченным Наркоминдел в Лондоне и Карпинского — в Женеве. Все должностные лица Российской Республики, находящиеся на территории Великобритании и Швейцарии, должны всю свою деятельность согласовывать с уполномоченными Наркоминдел; противодействие этому будет рассматриваться как государственное преступление.

Декретом СНК распущен старый состав Главного комитета Всероссийского земского союза.

На Всероссийском съезде железнодорожных рабочих и мастеровых продолжаются прения по докладам Лозовского и Рязанова о системе профессионального строительства, предлагающим объединить все союзы на почве классовой борьбы. Климин (правый с.-р.) возражает против предложений Рязанова и считает, что задачи каждого профсоюза строго профессиональные, а отнюдь не политические. В результате прений принимается следующая резолюция:

«Общее собрание всех профессиональных союзов железных дорог, делегатов железнодорожного чрезвычайного съезда, выслушав ряд ораторов по вопросу об объединении всех союзов, высказывает пожелание, чтобы профсоюзы железных дорог объединились в один мощный пролетарско-классовый профсоюз, и предлагает представителям союзов начать об этом переговоры немедленно».

На заседании Общеармейского съезда по демобилизации армии заслушаны доклады о сокращении и демобилизации конского состава, о беженцах и об охране железнодорожных путей во время демобилизации. Оживленные прения вызвал вопрос о срочном увольнении беженцев.

На ст. Чертково ведутся переговоры между калединцами и советскими войсками об установлении демаркационной линии. Идут бои между калединцами и советскими войсками в районе Макеевка—Юзовка.

В Петрограде началась ревизия безопасных ящиков (сейфов) в банках.

В Петрограде продолжает нелегально заседать распущенная декретом СНК городская дума.

В Петрограде началось слушание дела Пуришкевича и других, арестованных в связи с юнкерским восстанием 28 октября.

Объявлено постановление президиума Московского совета о расторжении договора с рабочими типографии Сытина и о приеме новых рабочих.

Типография

На заседании исполнительного комитета Московского совета р. и с. депутатов разбирался вопрос о конфликте с рабочими сытинской типографии. Выступавшие Максимов и Ногин (б-ки) подчеркнули политический, контрреволюционный характер забастовки. Ранее в типографии Сытина печаталась буржуазная газета «Русское Слово»; закрытие Советом этой газеты ставило под угрозу увольнения полторы тысячи рабочих типографии. Вследствие этого Совет решил печатать в этой типографии «Известия Московского Совета» и другую свою литературу. После некоторых возражений рабочие согласились, и с ними был заключен соответствующий договор. В типографии все время вели активную работу меньшевики из правления Союза печатников, всячески старавшиеся сорвать соглашение рабочих с Советом. Это им удалось. Воспользовавшись несвоевременной выплатой жалованья (из-за закрытия банков), они сагитировали рабочих объявить забастовку.

Кибрик (м-к) заявляет, что забастовка последовала из-за опоздания в выплате зарплаты и не носила политического характера. Принимается большевистская резолюция, отмечающая забастовку как акт контрреволюционный и одобряющая мероприятия президиума Совета по этому вопросу.

«Русские Ведомости» сообщают, что Московский продовольственный комитет обратился в Казанский уездный продком с просьбой выслать пшеницу в обмен на предметы фабричного производства.

Центральный орган с.-д. партии Финляндии критикует позицию сената, обвиняя его в узурпации верховной власти. Считая, что декрет СНК о независимости Финляндии издан в результате политики социал-демократии, они требуют замену буржуазного сената демократическим.

Исполнительный комитет Новгородского совета р. и с. депутатов принял проект об организации Красной гвардии.

Самарский ревком объявил национализированными все самарские банки и назначил туда своих комиссаров. При ревкоме создано финансовое бюро. В знак протеста служащие частных кредитных учреждений объявили забастовку.

По настоянию большевистской фракции городская дума Уфы приняла постановление о самороспуске.

В Хабаровске окончательно сконструирован краевой комитет советов, избранный на Дальневосточном краевом съезде советов (впоследствии — «Дальсовнарком»). Краевой комитет организовал военный, труда и транспорта, финансов, народного просвещения, продовольствия и земледелия комиссариаты. Председателем краевого комитета избран Краснощеков (б-к), товарищем председателя и секретарем — также б-ки.

В «приказе № 2 по Дальнему Востоку» краевой комитет извещает, что он организован по постановлению III Дальневосточного съезда советов и Приморского областного земского собрания и является высшим органом в крае и единственным представителем центральной власти — Совета народных комиссаров.

Демонстрация в поддержку революции во Владивостоке

Президиумы Одесских советов военных, рабочих и крестьянских депутатов утвердили наказ делегатам союза в Центральную раду по вопросу об объявлении Одессы вольным городом:

1) Создается «секретариат десяти» для управления городом. Он же решает и военные дела. 2) Секретариат города имеет право выпуска займов и объявления налогов. 3) Государственные доходы переходят в руки секретариата; остаток — в кассу Центральной рады. 4) Во главе органов по просвещению должен стоять еврейский социалист, так как евреи в числе учащихся составляют наибольший процент. 5) Языком города является русский. 6) Рада финансирует университет и предприятия общегосударственного значения.

На II Кавказском краевом съезде советов рабочих депутатов обсуждался доклад Джугели о вооружении рабочих и крестьян. Принята резолюция:

«Принимая во внимание, что кавказской демократии местными силами придется защищать революцию и страну от внутренней и внешней опасности, Кавказский чрезвычайный съезд обращается к отходящей армии с призывом оставлять имеющееся на руках оружие для нужд государственной обороны и защиты революционных завоеваний советами р., с. и кр. депутатов».

Затем съезд единогласно принимает ряд резолюций. По текущему моменту: фракция большевиков навязывает революции «несвойственные ей задачи социалистического переустройства» и домогается провести их в жизнь «при помощи штыков, вопреки воле огромного большинства населения». Съезд призывает к объединению вокруг Учредительного собрания.

По вопросу об уходе группы делегатов из-за несогласия с нормой представительства: съезд считает требования бакинцев и других — антидемократическими, а уход их со съезда — противоречащим наказам их избирателей и ведущим к расколу кавказской демократии.

Съезд избрал Краевой центр советов рабочих депутатов из 60 человек. Из них по 10 мест оставлено для Баку и Северного Кавказа. Остальные 40, по предложению меньшевиков, распределены так: меньшевики — 30, с.-р. — 6, дашнаки—4 (в их просьбе предоставить им 5 мест меньшевики отказали). В виду отказа меньшевиков предоставить с.-р. просимые ими 8 мест последние отказываются войти в Краевой центр. Меньшевики предлагают все же оставить эти места вакантными на случай, если с.-р. захотят их взять. Рамишвили (меньшевик) предлагает разделить эти места между меньшевиками и дашнаками, но после отказа последних заявляет, что эти места берут себе меньшевики. На этом съезд закончил свои работы.

С 10 по 23 декабря в Тифлисе происходил II краевой съезд Кавказской армии. Меньшевики, с.-р., дашнаки, — которыми во все время работ съезда руководил Гегечкори, председатель Закавказского комиссариата, — старались повести съезд за собой, влияя на украинцев, казаков и беспартийных. В начале съезда левый сектор (большевики, левые с.-р.) были в меньшинстве, но постепенно правый сектор уменьшался, а заключительные заседания съезда дали перевес левой части.

По вопросу о положении на Северном Кавказе, в связи с калединской контрреволюцией, съездом приняты следующие решения:

«1) Послать на Северный Кавказ в защиту от разбоев и нападений и для охраны железной дороги, промысловых городов и революционно-демократических организаций сводный отряд из частей войск разных национальностей с обязательным присоединением к ним отрядов и милиционеров из местного населения (казаков, иногородних, ингушей, чеченцев и др.); 2) создать на местах народную милицию; 3) способствовать созданию демократических организаций среди местного населения; 4) впредь до сформирования нового краевого совета выделить из состава съезда временный исполнительный орган на паритетных началах, поручив ему проведение в жизнь этих мероприятий, с подчинением ему всех военных учреждений фронта и тыла, а также и штабов фронта и округа».

Экстренное выделение съездом временного исполнительного органа для проведения решений съезда по делам Северного Кавказа было вызвано разоблачением большевиков деятельности краевого совета армии и ее председателя Донского (с.-р.), помогавших оружием и обмундированием контрреволюционным войскам на Дону.

Вопрос об отношении к событиям на Северном Кавказе был основным вопросом съезда. По текущему моменту большинством 181 против 168 была принята резолюция большевиков и левых с.-р. о признании власти Совета народных комиссаров и декретов II Съезда советов. Съезд отказался признать контрреволюционную власть Закавказского комиссариата.

В краевой совет армии избрано 100 человек. Из них 52 — левого сектора (большевики и левые с.-р.), 48 —правого (меньшевики, правые с.-р., национальные группы).