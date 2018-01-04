Вильнюс, 4 января, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 4 января, отреагировал на слова министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, который заявил, что скептически оценивает слова премьера о необходимости возобновления работы межправительственной комиссии РФ и Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Saeima Саулюс Сквернялис

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По словам премьера, такие высказывания его подчинённого создают впечатление, что сам Линкявичюс не является членом правительства.

«Министр иностранных дел, видимо, иногда думает, что не является членом правительства, но министр — член правительства», — сказал Сквернялис во время брифинга в правительстве.

Напомним, ранее, 4 января, премьер Литвы Саулюс Сквернялис высказался за возобновление работы российско-литовской межправительственной комиссии, за что его раскритиковала президент Даля Грибаускайте, а затем глава МИД Линас Линкявичюс.

При этом Сквернялис заявил, что, несмотря на критику со стороны Грибаускайте, у него нет противоречий с линией президента.

«Ни мой взгляд, ни взгляд президента не отличается по поводу санкций, ни мой взгляд, ни взгляд президента не отличается по поводу ситуации в Восточной Украине. О необходимости соблюдения Минских соглашений, он не меняется и в связи с незаконной оккупацией Крыма, не меняется в отношении агрессивной риторики. Но иметь политический контакт, пусть даже не на высшем политическом уровне, мы обязаны», — сказал Сквернялис.

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Как сообщало ИА REGNUM ранее, Линас Линкявичюс в состав действующего правительства Литвы формально был выдвинут от партнеров крестьян-зелёных по правящей коалиции социал-демократов. Однако изначально в Литве неофициально утверждалось, что Линкявичюс — в первую очередь человек президента Дали Грибаускайте, что подтвердилось после того, как социал-демократы ушли осенью 2017 года в оппозицию и отозвали своих министров. Линкявичюс уходить отказался, сложил свой партбилет, получил благословение Грибаускайте, и остался при должности.

О том, как Линкявичюс обнажил авторитаризм в Литве, можно прочитать подробнее здесь: Бутафория революции в Литве

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