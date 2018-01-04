Лондон, 4 января, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Большинство простых членов Лейбористской партии Великобритании выступают за проведение второго референдума, посвященного условиям выхода страны из ЕС, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Согласно опросу общественного мнения членов двух основных партий Соединенного Королевства, чьи результаты стали известны 4 января, 49% рядовых сторонников Лейбористской партии выступают за проведение второго голосования по Brexit. Более того, еще 29% выступает скорее за такое голосование.

Такая поддержка второго референдума со стороны простых лейбористов идет вразрез с позицией лидера партии Джереми Корбина, который считает, что решение по этому вопросу принимать парламенту, а не общественности.

При этом среди членов других партий этот показатель еще выше. В частности, среди либеральных демократов и Шотландской национальной партии.

Тем не менее среди простых членов Консервативной партии второго голосования по Brexit хотели бы лишь 14%.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что наступивший 2018 год является последним шансом для страны остаться в ЕС.