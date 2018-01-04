Вильнюс, 4 января, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 4 января, продолжил своё уже серийное объяснение, почему Литве следует возобновить отсутствующие связи с Россией. В интервью радиостанции Žinių radijas Сквернялис и вовсе заявил о необходимости восстановления работы двусторонней межправительственной комиссии, которая в последний раз заседала в 2011 году.

Kancelaria Premiera Саулюс Сквернялис

«Я думаю, что да», — сказал глава литовского правительства.

По словам главы правительства Литвы, восстанавливать контакты с Россией необходимо для собственных нужд Литвы. Например, в области электроэнергетики. Литва не сможет присоединиться к сетям континентальной Европы и выйти из БРЭЛЛ без переговоров с РФ.

«Если говорить об энергетике, то здесь осуществляются два крупных проекта, это, прежде всего, наша синхронизация и отключение от так называемого кольца БРЭЛЛ, но давайте не будем забывать, что, как мы, и другие страны БРЭЛЛ также проводят технические работы для отключения, чтобы отключиться или избежать последствий отключения. Это не только технические, но и политические вопросы, которые должны решаться технически на определенном уровне», — пояснил Сквернялис.

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Он также намекнул, что Литва не прочь вернуть свою пищевую продукцию на российский рынок. При этом, по его словам, всё это ни в коем случае не означает, что он предлагает некую «перезагрузку».

"Никто не говорит о перезагрузке отношений, дружбе. Дружба и партнерство — две разные вещи», — подчеркнул Сквернялис.

Он также опроверг, что все его высказывания означают старт президентской предвыборной кампании, поскольку ранее Сквернялис как премьер вообще не занимался вопросами внешней политики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Саулюс Сквернялис выразил недоумение, что у Литвы нет вообще никаких контактов с Россией.

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