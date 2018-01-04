Красноярск, 4 января, 2018, 11:11 — ИА Регнум. С пришедшим в Красноярск похолоданием Среднесибирское УГМС сегодня, 4 января, известило о первой степени опасности: город окутал плотный туман, в котором из-за дымки образуются масштабные пробки вредных примесей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Чистое небо и свежий воздух пока недоступны жителям Красноярска

Предприятиям краевого центра предписано снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, а автомобилистов призывают отказаться от поездок на личном транспорте.

Известно, что 5 января ночью по центральным и южным районам Красноярского края местами ожидается температура воздуха 30 — 35° ниже ноля, по востоку центральных районов и в горах южных районов — 38−39° мороза, днём по востоку центральных районов до — 30°, на автодорогах сохранится гололедица.

Напомним, жители Красноярска говорят, что видят воздух, которым они дышат. Неблагоприятные метеорологические условия в регионе окрестили режимом «чёрного неба». Если в 2016 году он длился 58 дней, то в 2017 году — более 40 дней.

В декабре 2017 года красноярские экологические активисты организовали второй митинг «За чистое небо». К этой акции протеста присоединились около 700 человек.