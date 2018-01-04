Париж, 4 января, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен бороться с фейковыми новостями в интернете на законодательном уровне. Законопроект против распространения ложной информации в сети интернет, особенно в периоды избирательных кампаний, предполагается разработать и представить до конца 2018 года. Предложения по этому направлению правительство страны намерено собрать и изучить уже в первом квартале наступившего года. Об этом президент Франции сообщил сегодня, 4 января, выступая с новогодним обращением перед журналистами.

«Фейковые» новости

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Макрон отметил, что в социальных сетях распространением «пропаганды» занимаются тысячи аккаунтов, передает France 24. Такие вымыслы, направленные на то, чтобы запятнать политиков, общественных деятелей, журналистов, по словам французского лидера, в одну секунду распространяются по всему миру и на всех языках.

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«И такая система срабатывает, мы убедились в этом как на примерах других стран, так и самой Франции», — добавил Макрон.

Чтобы противостоять этому явлению, социальные сети должны взять на себя обязательства повысить прозрачность информации о проплачиваемых материалах, раскрывать личность рекламодателей и тех, кто их контролирует.

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Предполагается, что закон даст право по решению суда обязать администрацию социальной сети или сайта удалить тот или иной контент, заблокировать аккаунт конкретного пользователя либо заблокировать доступ к конкретному сайту.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года с критикой на журналистов, которые распространяются недостоверные новости, вытаскивают на свет старые скандалы и делают сенсации из недостоверной информации, обрушился папа Римский Франциск. Он подчеркнул, что такие действия являются смертным грехом, которые вредит душам самих журналистов и других людей.