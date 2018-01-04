Париж, 4 января, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Крайне правая партия Франции «Национальный фронт« заподозрила президента страны Эммануэля Макрона в желании построить «министерство правды».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

С таким заявлением члены партии бывшего кандидата на пост главы Елисейского дворца Марин Ле Пен выступили в своем микроблоге в Twitter.

«Эммануэль Макрон хочет построить министерство правды?» — указали в «Национальном фронте», имея в виду ведомство из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», чьи работники занимались переписыванием истории в угоду сиюминутной политической ситуации.

«Он хочет сохранить сказку о «сосуществовании», суть которого мы видели в новогоднюю ночь…» — подчеркнули в партии.

Напомним, по данным французских СМИ, в новогоднюю ночь во Франции было совершено несколько нападений на сотрудников полиции, сожжено более тысячи автомобилей, под стражей оказались 510 человек. Несмотря на это, глава МВД республики Жерар Коломб заявил, что праздничные мероприятия «прошли хорошо».

Также стоит отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять закон по борьбе с пресловутыми fake news. Именно с помощью них, убеждены представители СМИ и официальные лица Запада, Москва якобы оказывает влияние на политические процессы в ЕС и США.