Кемерово, 4 января, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Проверка автомобиля, остановленного на выезде из Кемерова, помогла раскрыть серьёзное уголовное преступление. Вместо тушёнки (она значилась в документах как перевозимый груз) в фургоне оказалось 40 тысяч бутылок водки известного бренда без маркировки федеральными специальными марками. Подробности сегодня, 4 января, сообщает сайт ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

ГУ МВД РФ по Кемеровской области В Кемерове полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированной водки

В ходе дальнейших мероприятий оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками ГИБДД удалось раскрыть всю преступную цепочку: алкоголь производился в подпольном цехе, расположенном на территории складского помещения на проспекте Кузнецком в Кемерове. Изъятое там технологическое оборудование представляло собой жалкое зрелище и явно свидетельствовало об опасности употребления произведённой на нём водки.

ГУ МВД РФ по Кемеровской области Так выглядит подпольный цех по производству фальсифицированной водки в Кемерове

Также в цеху обнаружились 1,5 тыс. этикеток на водку различного наименования и рулон федеральных специальных марок. Проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Кемеровской области технико-криминалистическая экспертиза изъятых федеральных специальных марок показала, что они являются поддельными.

ГУ МВД РФ по Кемеровской области Экспертиза изъятых в Кемерове федеральных специальных марок показала, что они являются поддельными

Всего в результате операции из незаконного оборота изъяли 31 тыс. литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму более 15 млн рублей.

По данному факту следователем УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ — «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Сейчас сотрудники полиции и следователи проводят дальнейшие мероприятия по установлению каналов поставки и сбыта фальсифицированной спиртосодержащей продукции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 года подпольный водочный цех обнаружили на территории Теучежского района Адыгеи. Было изъято около 24 тыс. бутылок готовой к реализации контрафактной продукции и 10 тонн сырья.