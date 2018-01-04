Оклахома-сити, США, 4 января, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах спасатели проводят поисковую операцию. Искать предстоит самолёт, который, вылетев из Оклахома-Сити в Джорджтаун, исчез с радаров.

Самолёт

По заявлению береговой охраны США, воздушное судно они ищут в Мексиканском заливе, сообщает издание Breaking 911. Согласно полученным данным, пропавший самолёт может находиться в 150 морских милях от Фрипорта.

Добавим, что пассажирский самолёт, следующий из Оклахома-Сити в Джорджтаун, пропал с радаров после вылета из аэропорта Wiley Post в США вечером по местному времени 4 января.

Пока неизвестно, сколько человек находилось на борту. Однако сообщается, что самолёт совершал полет в рамках акции по спасению животных. Последние данные радаров говорят о том, что судно двигалось на северо-запад от Канкуна на высоте 15 тыс. футов.