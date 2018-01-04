Нью-Йорк, США, 4 января, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Сегодня, 4 января, дети в Нью-Йорке не пойдут в школы и останутся дома. Решение закрыть все образовательные учреждения приняло министерство образования, сообщает The New York Post. Школы закрыты на один день из-за сильных снегопадов.

Снег в Нью-Йорке

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«Школы Нью-Йорка будут закрыты завтра, в четверг, 4 января, из-за снежной бури», — написал в своём микроблоге в Twitter мэр города Билл де Блазио.

Он также добавил, что ожидается от четырёх до шести дюймов осадков, но может выпасть и больше — до 12 дюймов (боле 30 см).

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Отмена занятий коснётся почти 1,1 млн учеников. При этом некоторые обрадовались такому решению минобразования, получив ещё один день для подготовки к сдаче теста, другие, напортив, посетовали, что пропустят экзамен. Недовольными оказались и родители. Их недовольство вызвало слишком позднее сообщение об отмене занятий.

Добавим, что аномально холодная погода установилась на северо-востоке США 25 декабря. На сегодня, 4 января, синоптики прогнозируют выпадение месячной нормы осадков, а также сильный ветер. На регион обрушится очередной снежный циклон.