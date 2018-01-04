Пхеньян, 4 января, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Один из городов Северной Кореи пострадал в результате неудачных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-12». Обломки запущенной Пхеньяном ракеты упали на Токчхон, в котором проживают более 235 тыс. человек.

/twitter.com/Diplomat_APAC Скриншот со страницы издания Diplomat

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Сам инцидент произошёл в Северной Корее ещё в апреле 2017 года. Однако известно о нём стало только сейчас, пишет издание Diplomat.

После запуска ракета пролетела всего лишь 70 км. Не успев израсходовать топливо. Это привело к мощному взрыву при её падении.

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Несмотря на то, что обломки ракеты упали в промышленной зоне города, ущерб все-таки был нанесён и оценён как значительный. При этом о погибших и пострадавших не сообщается.

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У Ким Чен Ына на столе теперь есть «ядерная кнопка»

Как сообщало ИА REGNUM, испытание баллистической ракеты «Хвасон-12» северокорейские военные провели и в ночь на 29 августа 2017 года. Присутствовавший при ракетном запуске лидер КНДР Ким Чен Ын назвал его «первым шагом по подготовке к военной операции в Тихом океане и прелюдией к сдерживанию Гуама».

Запущенная КНДР ракета пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихом океане. По мнению японских военных, несмотря на то, что это была ракета средней дальности, она могла бы достичь американской авиабазы «Андерсен» на острове Гуам.