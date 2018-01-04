Барнаул, 4 января, 2018, 08:17 — ИА Регнум. В Барнауле и Иркутске новогодние праздники не обошлись без любителей пострелять из пневматики. В обоих случаях пострадали автомобили, в которых находились люди, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Группа Barnaul22 в Соцсетях Стекло автомобиля, пробитое выстрелом из пневматики

В столице Алтайского края инцидент произошёл вечером 31 декабря 2017 года возле одного из домов по улице Сухэ-Батора. Пуля попала в боковое стекло проезжающего мимо легкового автомобиля, в котором находились пассажиры, в том числе ребёнок.

Проведение доследственной проверки поручено следственному отделу по Индустриальному району следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

В Иркутске аналогичное ЧП произошло 1 января. Неизвестный обстрелял из пневматического оружия автомобиль в районе Синюшиной горы. Выстрелы были произведены по боковому зеркалу и стеклу из дома №16 на улице Маршала Конева, сообщает ИА «Иркутск онлайн» со ссылкой на очевидца в группе «ДТП 38 RUS» в «ВКонтакте». Проверку по данному факту проводят в ГУ МВД по Иркутской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, похожее ЧП 1 января 2018 года произошло также на севере Москвы: сотрудники правоохранительных органов задержали нетрезвого мужчину, который устроил стрельбу из окна жилого дома.