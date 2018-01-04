Вашингтон, 4 января, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Дочь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Иванка не исключает возможности стать хозяйкой в Белом доме. Как сообщается в книге журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», отрывки которой опубликовали в New York Magazine, Иванка надеется стать первой женщиной — президентом США, если «появится такая возможность».

Michael Vadon Иванка Трамп

А пока, лелея эту надежду, Иванка и её муж, советник Трампа Джаред Кушнер, согласились стать частью президентской администрации. Возможно, это поможет дочери нынешнего президента США однажды стать главой страны.

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«Между собой они вдвоём (Иванка Трамп и Джаред Кушнер — прим. ИА REGNUM) договорились: если в будущем появится возможность, она будет баллотироваться в президенты», — цитирует издание отрывок из книги.

Услышав о таких договорённостях, бывший советник президента Стивен Бэннон «ужаснулся»: «О, нет! Не говорите мне это. О, мой Бог».

Отмечается, что Кушнер и Иванка, являясь советниками Дональда Трампа, не выполняют каких-либо конкретных обязанностей — «делают то, что сами захотят».

Добавим, что книга Вулффа выйдет в продажу 9 января. Между тем Белый дом уже отрицает факты, опубликованные в ней. Так, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс назвала книгу Вулффа «мусорным таблоидным чтивом» и подчеркнула, что в ней содержатся «лживые и вводящие в заблуждение рассказы людей, у которых не было ни доступа, ни влияния на Белый дом», пишет New York Post.