Грозный, 4 января, 2018, 07:31 — ИА Регнум. В Чеченской Республике продолжаются поиски злоумышленника, застрелившего начальника отдела МВД России по Шалинскому району. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД 4 января, личность нападавшего уже установлена.

Выстрел

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По имеющейся оперативной информации, преступление совершил местный житель — ранее осужденный уроженец Шалинского района, 1990 года рождения. Уточняется, что ранее он работал в правоохранительных органах, имеет высшее юридическое образование.

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Как сообщало ИА REGNUM, убийство начальника территориального отдела полиции села Аватуры Шалинского района Абубакара Устарханова было совершено вечером 3 января. Неизвестный выстрелил в него прямо в сельском магазине, где сотрудник МВД делал покупки. После убийства злоумышленник выхватил у полицейского оружие и скрылся с места преступления на его машине.

Ранее сообщалось, что злоумышленник выстрелил стражу порядка в голову, но, как уточнили в МВД, «преступник произвел подлый выстрел в спину, когда полицейский выходил из продовольственного магазина». От полученных огнестрельных ранений сотрудник полиции скончался на месте.