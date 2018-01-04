Барнаул, 4 января, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Незабываемое приключение под Новый год организовал для ребёнка барнаулец, проникший в торговый центр Pioneer после его закрытия. На записи с камер видеонаблюдения, опубликованной на видеохостинге, видно, что ночные посетители прокрались в игровую зону центра для того, чтобы порезвиться на аттракционах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фрагмент видео с камер наружного наблюдения Барнаулец с ребёнком развлекаются ночью в игровом центре

Оставшись одни, любители аттракционов проводили время в своё удовольствие. Подсвечивая путь фонариком, они катались на электромобилях и с горки, прыгали на батуте, фотографировались. При этом они явно сэкономили на покупке билета. За час пребывания в игровом центре нужно заплатить 200 рублей, а стоимость посещения батутного парка составляет 150 рублей за 15 минут.

Кстати, именно на дороговизну аттракционов указывают некоторые посетители в отзывах на «Флампе».

Напомним, торгово-развлекательный центр «Пионер» начал свою работу в апреле 2016 года. Якорными арендаторами ТРЦ являются «Лента», «H&M», «Эльдорадо», «Детский мир», «Рив Гош», Burger King и другие.