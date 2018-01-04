Москва, 4 января, 2018, 04:13 — ИА Регнум. На крупнейшем катке Москвы на ВДНХ 7 января вечером состоится костюмированный бал, посвященный Рождеству, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM На катке

На бал приглашается любой желающий. Костюмированный бал позволит москвичам и гостям столицы оказаться в атмосфере Золотого века.

На катке вырастет красочный рождественский город, напоминающий сюжеты ретрооткрыток.

Посетителей у дверей павильонов проката будут встречать лакеи в ливреях, которые выдадут гостям бархатные маски.

Учители танцев, одетые в костюмы XIX века, покажут участникам бала как выполнять элегантные па.

На балу можно будет станцевать вальс, польку, кадриль и танго на коньках.

Участники бала реклмендуется приходить нарядными, например, в пышном платье или затейливой шляпке.

Кроме того, в праздничный вечер посетителей катка ждут мастер-классы по вальсу, польке, танго и кадрили. Также модно будет поиграть в салонные игры XIX века.

Детям, пришедшим на бал, Дед Мороз раздаст небольшие подарки.

Стоит отметить, что вход на костюмированный рождественский бал платный — цена взрослого билета — 750 рублей, детского — 300 рублей.

Читайте также: Самая популярная еда на «Путешествии в Рождество» — шанежки и ватрушки

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». С начала нового 2018 года фестиваль на Тверской улице уже посетили около 2,7 тысячи человек,

Напомним, фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в столице до 14 января 2018 года. Он посвящен театру.

Читайте также: Рождество в Москве может стать самым тёплым за 140 лет