Москва, 4 января, 2018, 09:14 — ИА Регнум. «Величайший шоумен»

Кино

Этот фильм о временах, когда бородатые женщины еще были действительно женщинами, и в жизни им приходилось отнюдь не сладко. Впрочем, как и в наши дни, местечко для них находилось в шоу-бизнесе, который был тогда представлен захудалыми ярмарочными балаганами, колесившими по городам и весям. Пока не появился предприимчивый и изобретательный человек — Финеас Тейлор Барнум, который сумел поднять балаганные развлечения на небывалую высоту и заставить живые диковинки вроде сиамских близнецов и лилипутов почувствовать себя настоящими артистами и уважаемыми людьми.

В ярком музыкальном киношоу Хью Джекмен, распрощавшийся с образом мутанта Росомахи, предстанет в окружении невыдуманных мутантов и прочей пестрой артистической братии. О роли Барнума актер мечтал долгие годы и изучил биографию выдающегося шоумена в мельчайших подробностях. Вновь, как в фильме Нолана «Престиж», его герою придется завоевывать любовь публики. Зрителя ждут песни, танцы, впечатляющие цирковые номера, а также размышления о жизни артиста, полной далеко не только цветов и аплодисментов.

«День мертвецов. Злая кровь»

Новогодние праздники отшумели, и можно уже подпустить немного мрачности. На экраны выходит еще один ужастик из почти бесконечной череды историй о зомби-апокалипсисе. В чем секрет такой неувядающей популярности этой темы? То ли жить стало слишком комфортно, и изнеженное человечество вдруг размечталось о временах, когда за порогом пещеры рычали и выли хищники, то ли в воздухе витает предчувствие конца этого самого благополучия и комфорта, то ли просто приятно наблюдать, сидя на диване, как кто-то отчаянно пытается выжить…

Так или иначе, у нас снова жуткий вирус, толпы двуногих кровожадных зубастиков, похожих на подгнившие фрукты, и кучка укрывшихся в катакомбах военных и биологов, пытающихся найти спасительную вакцину и ставящих опыты над мертвяками — совсем как в стареньком почти одноименном фильме от Джорджа Ромеро. На всякий случай зрителю не стоит слишком привязываться к персонажам — наверняка ведь большинством из них с аппетитом пообедают — таков уж закон жанра…

«Добро пожаловать на юг 2, или Соседям вход воспрещен»

Иногда проблемы так серьезны, что остается лишь смеяться. Например, проблема рождаемости в старушке-Европе и проблема «понаехавших» в эту самую Европу тысяч мигрантов, у которых с рождаемостью все в порядке. На православное Рождество нам покажут фильм о Рождестве католическом, в котором оба этих больных демографических вопроса предстанут в полный рост, но в забавном виде.

Крошечный итальянский островок готовится к традиционному спектаклю-мистерии, где фигурирует Святое Семейство. Как назло, на острове нет… не календаря, который как раз есть и указывает на стремительно приближающийся праздник, а младенцев. Единственный «дежурный» ребенок подрос, похож на пупса разве что жировыми складками и в яслях уже точно не поместится. Единственное спасение — взять какого-нибудь младенчика напрокат у местной мусульманской общины, но как преодолеть культурные и религиозные противоречия и договориться о таком необычном деле? Героям с обеих сторон придется пройти через множество остроумных коллизий в героической борьбе с предрассудками и взаимным непониманием.

«Тайная жизнь насекомых»

Как известно, одним из первых в истории мультфильмов была кукольная короткометражка «Прекрасная Люканида» отечественного мультипликатора Владислава Старевича — трагикомическая любовная история из жизни жуков. Новый французский мультик о пчелах, осах, сверчках и прочих букашках не претендует на то, чтобы стать прорывом в мультипликации, он просто забавен и мил. Есть в нем и любовь бродячего фокусника сверчка Доминика к романтичной и мечтательной королеве пчел Марго, и коварный дворцовый переворот, и борьба за свободу и справедливость. Для взрослых история слишком незамысловата, без особой философии, графический стиль ее тоже упрощен, но малышей она наверняка развлечет. И, возможно, научит бережно, с любовью и уважением относиться даже к букашкам, что, вообще-то, немало.