Москва, 8 января, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 4 января, стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне достигла уровня в 68 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Topwar.ru Нефть

По данным на 00.55 по мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 2,1% и достигла $68,01 за баррель.

Рост цены на нефть происходит на фоне протестов в Иране, которые начались в стране 28 декабря. В конце декабря 2017 года сырьевой сектор продолжал двигаться стремительно.

Так, 29 декабря баррель североморской нефти Brent стоил сейчас $66,44 (+0,4%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI на площадке предлагали $60,13 (+0,5%).

Официальные курсы, установленные ЦБ РФ на предстоящие новогодние дни по 9 января включительно, составляют 57,60 рубля за доллар (понижен на 2 копейки) и 68,86 рубля за евро (повышен на 8 копеек).

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году для нефти станет важным активность американских нефтедобытчиков.

Напомним, Brent завершила торги в конце 2017 года вблизи кодовых максимумов — в районе $66. Это может придать ей технический импульс роста в начале 2018 года.

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