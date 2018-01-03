Москва, 4 января, 2018, 01:08 — ИА Регнум. В сирийской провинции Латакия на российской авиабазе Хмеймим 31 декабря произошло чрезвычайное происшествие. В тот день авиабаза подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатические источники.

Mil.ru Самолёт ВКС России на авиабазе Хмеймим

В результате нападения боевиков были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72.

По предварительным данным, ранения могли получить более десяти российских военнослужащих.

Этот инцидент в Минобороны РФ пока никак не комментируют.

Официально подтверждена версия лишь о том, что погибли два летчика, пилотировавшие в тот день российский вертолет Ми-24.

В российском военном ведомстве уточнили, что никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось — подвела сама техника.

По предварительным данным, причиной крушения российского вертолета стала техническая неисправность.

Отметим, атака российской авиабазы «Хмеймим» боевиками — это одно из самых серьезных происшествий за 2,5 года проведения военно-воздушной операции России в Сирии.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский ударный вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку 31 декабря в сирийской провинции, в результате чего погибли двое пилотов.

По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность.

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