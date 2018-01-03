Москва, 4 января, 2018, 00:41 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье с начала нового, 2018 года сохраняется не по-зимнему теплая погода. 1, 2 и 3 января температура воздуха превышала климатическую норму на 8−10 градусов, сообщили в центре погоды «Фобос»

Тёплая погода

На Рождество, 7 января, температура днем может подняться до +4, +5 градусов. Осадков практически не ожидается.

По мнению синоптика центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такая температура станет абсолютным рекордом дня за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

Прежний рекорд зафиксирован 7 января 2007 года. Тогда температура воздуха поднялась до +3,5 градуса.

Но после рождественской ночи (8 января) Московский регион накроет снегопад и сильная метель.

Так, вечером 7 января ожидается снег, сильный порывистый ветер, а также метель с ухудшением видимости и заносами на дорогах.

«Наметится коренной перелом в атмосфере. В ночь с 7 на 8 января пройдут интенсивные мощные заряды снега с резким понижением температур», — отметил Тишковец.

Температура воздуха опустится до — 5 градусов. Ночью температура воздуха составит — 4, — 9. Днем 8 января столбики термометров опустятся до — 6 градусов.

«Наконец-то 8 января жители Москвы и Подмосковья увидят за окном заснеженную поверхность», — сказал синоптик.

Начиная с 9 января в Москве прогнозируется снег и понижение температуры до минус 5−6 градусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 22 декабря по 14 января проходит пятый юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество», который посвящен богатым театральным традициям столицы.

Напомним, в декабре 2016 — январе 2017 года в фестивале «Путешествие в Рождество» приняли участие 12,2 млн человек, включая почти 4 млн туристов из регионов России и разных стран мира.

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