«Ювентус» без особого труда прошел «Торино» в Кубке Италии
Рим, 4 января, 2018, 00:37 — ИА Регнум. 3 января на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч ¼ финала Кубка Италии между командами «Ювентус» и «Торино». Матч завершился уверенной победой «старой синьоры» со счетом 2:0. На 15-й минуте вингер сборной Бразилии Дуглас Коста открыл счет после разрезающей передачи Пауло Дибалы — 1:0. На экваторе второго тайма хорватский таргетман Марио Манджукич удвоил преимущество хозяев — 2:0.
Статистика матча («Ювентус"/"Торино»)
Удары 14/7
Удары в створ 7/1
Владение 63%/37%
Фолы 10/12
Составы на матч:
«Ювентус»: Щенсный, Кьеллини, Асамоа, Ругани, Стураро, Маркизио, Дибала, Коста, Матуиди, Манджукич.
«Торино»: Милинкович-Савич, Молинаро, Бурдиссо, де Сильвестри, Н’Кулу, Аккуах, Базелли, Ринкон, Ньянг, Фальке, Беренгер.
Главный арбитр матча: Даниэле Довери.
Предупреждения: Бурдиссо — 70.
Голы: Коста 15 — 1:0, Манджукич 67 — 2:0.