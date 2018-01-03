Лондон, 4 января, 2018, 00:36 — ИА Регнум. 3 января на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч 22-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Арсенал» и «Челси». Матч завершился со счетом 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На 63-й минуте атакующий полузащитник Джек Уилшир открыл счет — 1:0. Через 4 минуты вингер сборной Бельгиии Эден Азар сравнял счет ударом с пенальти — 1:1. Через 17 минут испанский латераль Маркос Алонсо вывел «Челси» вперед, замкнув навес Давида Заппакосты — 1:2. На 90+3-й минуте испанский правый защитник Эктор Беллерин вырвал ничью для команды Арсена Вергенра — 2:2.

Статистика матча («Арсенал"/"Челси»)

Удары 9/14

Удары в створ 6/5

Владение 53%/47%

Фолы 12/11

Набрав 39 очков «канониры» расположились на 6-м месте. «Пенсионеры» с 46-ю очками довольствуются 3-й позицией.

Составы на матч:

«Арсенал»: Чех, Холдинг, Мустафи, Чемберс, Санчес, Озил, Уилшир, Беллерин, Джака, Майтленд-Найлз, Ляказетт.

«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Канте, Азар, Бакайоко, Мозес, Мората.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Предупреждения: Уилшир — 31, Фабрегас — 43, Холдинг — 53, Озил — 67.

Голы: Уилшир 63 — 1:0, Азар (пен) 67 — 1:1, Алонсо 84 — 1:2, Беллерин 90+3 — 2:2.