Грозный, 3 января, 2018, 19:46 — ИА Регнум. В Чечне убит начальник территориального отдела полиции села Аватуры Шалинского района Абубакар Устарханов. Происшествие произошло сегодня вечером, 3 января, в сельском магазине, когда сотрудник МВД расплачивался. По словам источника в правоохранительных органах республики, полицейский погиб на месте от выстрела в голову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Как сообщается, в настоящее время личность убийцы предварительно установлена. Это местный житель Хамзат Б., пишет портал «Кавказ.Реалии». После убийства злоумышленник выхватил у полицейского оружие и скрылся с места преступления на его машине.

Поиски нападавшего ведутся. В селе перекрыты все дороги, закрыты магазины, объявлен план «Перехват».

По предварительным данным, 27-летний убийца ранее был сотрудником правоохранительных органов.