Калуга, 3 января, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Первый ребенок, который появился на свет в 2018 году в Калуге — мальчик. Всего за первые 3 дня текущего года в областном центре родились 10 малышей (3 мальчика и 7 девочек), сообщает ГТРК «Калуга».

Pedro Reyna Новорожденный

Первый новорожденный, мальчик, появился на свет на исходе новогодней ночи, в 6:35 утра 1 января. Он стал одним из 10 малышей, которые появились на свет в первые дни нового года. Такие показатели достаточно высокие, говорят медики. Причем, девочки среди новорожденных пока в подавляющем большинстве.

«В первые дни нового года на свет появились 3 мальчика и 7 девочек, — заявила в эфире главный врач калужского городского родильного дом» Елена Смирнова. — Детки здоровы, мамочки чувствуют себя хорошо. Первые уже пойдут на выписку скоро. И в ожидании чуда находятся в родильном зале ещё 3 мамочки».