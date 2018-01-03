Воронеж, 3 января, 2018, 19:18 — ИА Регнум. 38 жилых домов решено дополнительно снести в Левобережном районе Воронежа. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.

Марина Каширская ИА REGNUM Расселенный дом в Воронеже

Как следует из документа, речь идет о территории, ограниченной улицами Димитрова — Обручева — Уточкина — Клинская и Димитрова — Витебская — Чаплыгина — Калачеевская. Общая площадь квартала — 9,5 гектаров.

Под снос здесь планируется отдать 38 двухэтажных домов, а также три сарая. Интересно, что из 38 жилых домов, планируемых к сносу, на данный момент расселены только семь (именно они и планировались к сносу в ранней редакции постановления).

Всего же в этом районе под реновацию планируется отдать почти 28 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» реализуется в Воронеже с 2010 года. Изначально рассчитанная до 2015 года, она предполагала снос нескольких сотен многоквартирных жилых домов постройки конца 1940-х — начала 1950-х годов, когда Воронеж отстраивался после войны, и сотрудникам многочисленных промпредприятий срочно требовалось жилье. Однако за семь лет фактически расселено в разы меньше, чем планировалось. В феврале 2017 года программу было решено продлить до 2039 года. В программу на данный момент включено 25 территорий, на которых запланировано возведение около 2,6 млн кв. м нового жилья.

Сложности возникли не только с привлечением застройщиков на «новые» старые территории, но и со сносом уже расселенных домов. Так, по данным мэрии, в 2014—2016 году было снесено 34 здания, в 2017-м — 55. В декабре в мэрии Воронежа пообещали решить вопрос со сносом расселенных домов до конца 2018 года — на эти цели в бюджете заложено 20 млн рублей, которых, по расчетам, хватит на снос 56 домов. Сколько придется ждать сноса домам, жители которых получат новые квартиры в 2018 году, пока не ясно.