Калуга, 3 января, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Сегодня, 3 января в Калуге в Центральном парке состоялся парад Дедов Морозов.

Kaluga-gov.ru В Центральном парке Калуги состоялся парад Дедов Морозов

По информации пресс-службы калужской городской управы, в полдень перед многочисленной публикой предстали участники одноименного конкурса, ранее объявленного городским управлением культуры. Все они блеснули своей фантазией, не поленились сшить костюм Деда Мороза и сочинить новогоднее приветствие-поздравление калужанам.

Группы поддержки также щеголяли в новогодних костюмах, подчеркивая тематику и образ своего сказочного участника. Жюри предстояло оценить оригинальность идеи, художественно-образное решение костюма и реквизита, качество их исполнения.

Призы получили все, но лучших, как и положено в серьезных конкурсах, все же определили, да еще в нескольких номинациях — «Самый креативный Дед Мороз», «Маленький Мороз» и в главной — «Самый настоящий Дед Мороз».

Напомним, в первые дни наступившего нового 2018 года управление культуры города Калуги пригласило всех желающих принять участие в праздничных мероприятий, объединенных в городской досуговый проект «Яркие краски зимы». Калужан ждали выступления творческих коллективов, театрализованные представления, забавы и конкурсы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, игровые программы для детей, знакомство с народными обрядами.