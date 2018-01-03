Москва, 3 января, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Новый зенитный артиллерийский комплекс, который придет на смену зенитным артиллерийским комплексам «Шилка», создают для российских сухопутных войск. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Зенитный артиллерийский комплекс ЗСУ-23-4 «Шилка»

«Особенностью комплекса является его малая радиозаметность, достигнутая путем применением пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый зенитный комплекс может поражать крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, одиночные реактивные снаряды системы залпового огня, самолеты тактической авиации, вертолеты огневой поддержки, а также наземные и надводные легкобронированные цели.

В российском военном ведомстве также добавили, что в 2018 году несколько подразделений сухопутных войск получат новую технику. Так, два воинских формирования ПВО получат зенитные ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2», а подразделения ПВО, действующего в условиях Арктики и Крайнего Севера, получат «Тор-М2ДТ».

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