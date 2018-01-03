Ханты-Мансийск, 3 января, 2018, 18:43 — ИА Регнум. По факту ДТП в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), в результате которого погибли 10 человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре.

Следственный комитет России

«Следственным управлением УМВД РФ по ХМАО — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ», — говорится в сообщении.

Напомним, авария с участием двух автомобилей (Renault DUSTER и Mazda 6) произошла 3 января в Октябрьском районе на 159 км трассы «Ханты-Мансийск — Нягань».

По последним данным, в результате инцидента погибли 6 взрослых и 4 ребенка. Сотрудники полиции, прибывшие на место ДТП, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

«На месте развернут межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий произошедшего», — говорится в сообщении.

Читайте также: В Югре в результате ДТП погибли 10 человек

А также: На месте гибели 10 человек в Югре развёрнут оперативный штаб