Ульяновск, 3 января, 2018, 18:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области в прошлом году было отремонтировано 46 объектов в 21 учреждении здравоохранения региона. На эти цели направлено более 200 млн рублей. На семи объектах заключены двухлетние контракты на сумму более 140 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

2017 год в Ульяновской области был объявлен Годом охраны репродуктивного здоровья и снижения смертности в регионе. В прошлом году открылся Центр охраны здоровья женщин в Засвияжском районе Ульяновска, завершено строительство перинатального центра на базе ОДКБ имени Ю.Ф. Горячева. Отремонтированы поликлиники ДГКБ, расположенные на улицах Рябикова, 16, Камышинская, 39, Льва Толстого, 34 и консультативная поликлиника городской клинической больницы №1 на проспекте Авиастроителей, 5. Продолжается ремонт в поликлинике №2 ЦК МСЧ имени В.А. Егорова, подразделениях ЦГКБ Ульяновска, расположенных на Нижней Террасе. В городской поликлинике №5 выполнен ремонт дневного стационара №2, в областном клиническом онкологическом диспансере — частичный ремонт хирургического корпуса. Отремонтированы четыре подразделения городской стоматологической поликлиники. Благодаря присвоению учреждениям особого статуса в 2016 году продолжается модернизация ульяновского центра профпатологии и госпиталя ветеранов войн.

В рамках концепции развития сельского здравоохранения продолжается обновление фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц. Так, в Карсунской районной больнице завершен ремонт инфекционного корпуса. Отремонтирована поликлиника Базарносызганской районной больницы. В Сенгилеевском районе обновлены здание врачебной амбулатории, детское отделение и терапевтический корпус районной больницы. В Николаевском районе частично обновлено здание поликлинического корпуса и лаборатории. Кроме того, в 2017 году выполнено строительство модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики в 13 населённых пунктах Ульяновской области, а также завершено создание диализного центра в Инзенской районной больнице.

«В 2017 году с помощью механизмов государственно-частного партнерства совместно с ООО «ВМ-Клиник» мы открыли новый офис врача общей практики в Засвияжском районе Ульяновска. Открытие филиала не только разгрузило поликлинику №4, но и положительно сказалось на качестве, доступности медицинской помощи, сокращении очередей и повышении комфортности пребывания в медучреждении. В создание офиса инвестировано более 25 млн рублей. Состоялось долгожданное открытие второго в Ульяновской области Центра рентгеноэндоваскулярной кардиохирургии в рамках государственно-частного сотрудничества с ООО «Альянс Клиник». Уникальное отделение создано на базе первичного сосудистого отделения Центральной клинической медико-санитарной части. Объём инвестиций в проект составил более 120 млн рублей», — отметил министр здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Рашид Абдуллов.

Все изменения направлены не только на повышение удовлетворенности населением качеством и доступностью медпомощи, но и на достижение показателей по снижению смертности, обозначенных в майских указах президента. В этом году показатель общей смертности населения в регионе снизился на 3,4%. Этого удалось достичь за счет развития высокотехнологичной медицинской помощи, повышения квалификации специалистов, совершенствования методик раннего выявления заболеваний, усиления контроля деятельности медработников в разрезе каждого врачебного участка, проведения профилактических мероприятий.