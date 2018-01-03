Ханты-Мансийск, 3 января, 2018, 17:56 — ИА Регнум. В Югре на месте гибели 10 человек развёрнут оперативный межведомственный штаб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Напомним, ДТП случилось в Октябрьском районе ХМАО-Югры в 16:30 по местному времени (14:30 мск) на 159-м километре трассы Ханты-Мансийск — Нягань. Столкнулись автомобили «Renault DUSTER» и «Mazda 6».

На месте также работают сотрудники МЧС России. Движение по дороге затруднено.

По факту ДТП проверку начала прокуратура. На место выехал прокурор Югры Евгений Ботвинкин, который будет координировать действия правоохранительных органов.