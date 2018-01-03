В Югре в результате ДТП погибли 10 человек
Ханты-Мансийск, 3 января, 2018, 17:11 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) столкнулись два легковых автомобиля — Mazda 6 и Renault Duster. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил источник в экстренных службах региона.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Машина скорой помощи
ДТП произошло на 158 км трассы «Ханты-Мансийск-Нягань» в Октябрьском районе.
По последним данным, в результате аварии погибли 10 человек (шесть взрослых и четверо детей).
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.
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