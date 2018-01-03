Париж, 3 января, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Бывший кандидат на пост президента Франции Жан-Люк Меланшон заявил 3 января, что лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во Париже рады не будут.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

С таким заявлением лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция» выступил в своем микроблоге в Twitter.

«Эрдогану не рады в Париже», — написал Меланшон.

«Мы помним о тысячах курдов, наших из ДПН и находящиеся в тюремном заключении журналисты», — добавил он.

Демократическая партия народов (ДПН) — левая политическая партия, активно защищающую права национальных меньшинств, в особенности курдов.

Напомним, визит главы Турции во Францию должен состояться 5 января. В Париже Эрдоган обсудит со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном двусторонние отношения, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Также необходимо отметить, что в Турции в тюремном заключении находится ряд журналистов, в том числе четыре журналиста из левоцентристской газеты Cumhuriyet.