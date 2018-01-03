Киев, 3 января, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Энергоблок №2 Хмельницкой атомной электростанции на Украине отключён из-за сбоя. Как сообщили в пресс-службе украинского «Энергоатома», энергоблок отключён от энергосети сегодня, 3 января, в 01:57 по местному времени (2:57 — по московскому).

Panoramio Хмельницкая АЭС

Это сделано для «устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла «чехол — блок перемещения» на приводе органов регулирования системы управления и защиты».

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Что стало причиной неполадки, пока не установлено. В сообщении «Энергоатома» отмечается, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах находится в норме и не превышает естественных фоновых значений.

Добавим, что в состав Хмельницкой АЭС, которая расположена в городе Нетишин в Хмельницкой области, входит два энергоблока общей мощностью 2000 МВт. Первый был подключён в 1987 году, второй — в 2004 году. На первом энергоблоке в настоящее время ведётся плановый капитальный ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, менее года назад — в феврале 2017 года — остановка реактора произошла во время проведения пусковых операций после планово-предупредительного ремонта на Ровенской АЭС в городе Вараш. Причиной стал технический сбой, который произошёл в системе возбуждения ТГ-5. Стабилизировать параметры энергоблока удалось в течение 50 минут.