Вашингтон, 3 января, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Двое боевиков-исламистов были уничтожены в Сомали в результате авиаудара, нанесенного авиацией США, заявил 3 января в командовании войск США в Африке, сообщает британское агентство Reuters.

U.S. Air Force Авиаудар

По данным ведомства, удар был нанесен в 50 км на запад от столицы страны Могадишо. В результате также было уничтожено «взрывное устройство, установленное на автомобиль».

Целями авиаудара стали боевики радикальной группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые стремятся свергнуть поддерживаемое ООН правительство станы.

Боевики группировки, имеющей связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также стремятся выдавить из страны военнослужащих стран Африканского союза.

Ранее в соседней Кении ее члены совершили нападение на патруль местных сил правопорядка, в результате чего погибло пять человек.