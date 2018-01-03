Солт-Лейк-Сити, США, 3 января, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Глава организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон скончался в США. Он умер в своей квартире в Солт-Лейк-Сити в 22.01 по местному времени, сообщает «Deseret News».

David Terry Томас Монсон

Томас Спенсер Монсон родился в Солт-Лейк-Сити 21 августа 1927 года. До своей смерти служил шестнадцатым президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, которым стал с 3 февраля 2008 года. С 10 ноября 1985 года он служил в качестве советника в Первом президентстве церкви.

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В декабре 1981 года президент Рональд Рейган ввел президента Монсона в состав группы разработчиков программы «Инициативы в области частного сектора». Он прослужил в этой должности до декабря 1982 года, когда работа этой программы была выполнена. Награждён целым рядом наград от организаций бойскаутов США.