Донецк, 3 января, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Случаи мародерства и минирования домов мирных жителей наблюдаются на подконтрольных ВСУ территориях, 3 января сообщил журналистам полковник Эдуард Басурин, заместитель командующего вооруженными силами ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

По словам Басурина, украинская армия продолжает нарушать новогоднее перемирие на линии соприкосновения. За минувшие сутки обстрелам из минометов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Зайцево, Спартак, а также поселок Трудовские.

Полковник рассказал, что в ДНР на украинских военных поступили жалобы от жителей города Красногоровка (под контролем ВСУ). Случаи мародерства наблюдаются здесь все чаще. Раньше этим занимались радикальные группировки, в частности «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теперь — солдаты ВСУ.

«Так, 1 января одна из жительниц города по возвращению домой застала выходящими из ее квартиры военнослужащих ВСУ, выносивших ее обогреватель и несколько теплых вещей, — сказал Басурин. — На вопрос о правомерности выполняемых ими действий, получила ответ — «Вам, сепарам, это уже не пригодится — скоро ни одного из вас здесь не останется».

Он отметил, что мародерство — не самое страшное преступление ВСУ.

«Но самым ужасным является то, что помимо обычного мародерства, эти фашисты, покидая обчищенные квартиры, минируют их растяжками, преследуя единственную цель — избавление от свидетелей и хозяев квартир, которые могут попытаться обратиться в органы правопорядка», — отметил Басурин.

Представитель ДНР упомянул о результатах расследования случая ранения украинского военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады. Выяснилось, что он был ранен, подорвавшись при установке им растяжки в одном из частных домов в пригороде Красногоровки.

Напомним, 2 января Басурин заявил, что украинские военные нарушают новогоднее перемирие и Минские соглашения, причем замечены случаи, когда они ведут обстрелы в нетрезвом состоянии. Причиной их озлобления служит недовольство отменой боевых надбавок.