Нижний Новгород, 3 января, 2018, 12:59 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде на сутки вводят ограничение трамваев в связи с проведением работ по замене канализационного колодца. Как сообщает пресс-служба мэрии, с 05:00 4 январябудет сокращен путь следования трамваев:

Павел Падалкин Нижегородский трамвай

— по маршруту №1 «Московский вокзал — улица Маслякова»,

— по маршруту №21 «Парк Дубки — улица Маслякова»,

— по маршруту №2 — движение только по внутреннему кольцу.

Возобновится движение трамваев с 05:00 6 января 2018 года.