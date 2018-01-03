Вашингтон, 3 января, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Поклонники известного мужского журнала Playboy могут лишиться возможности подержать в руках глянцевое издание и полистать его красочные страницы. Руководство компании Playboy Enterprises, которая издает Playboy, задумалось о том, чтобы отказаться от выпуска печатной версии журнала.

terren in Virginia Логотип журнала

Читайте также: Playboy теперь без «обнаженки»: История откровенных фотосъемок

Окончательное решение ещё не принято, сообщает газета The Wall Street Journal. Отмечается, что в последние годы печатная версия мужского журнала была убыточной, а его тираж сократился в несколько раз.

«Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем «мир Playboy», который гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого», — пояснил руководителя Playboy Enterprises Бен Кон.

По его словам, трансформацию Playboy Enterprises из «медийной компании в ту, которая занимается управлением брендом» планируется осуществить в течение 2018 года.

Читайте также: Playboy теперь без «обнаженки»: История откровенных фотосъемок

Как сообщало ИА REGNUM, с марта 2016 года обновленная версия журнала Playboy перестала публиковать на своих страницах фото полностью обнаженных женщин. Данное решение директор журнала Скотт Фландерс пояснил широким распространением эротического контента в сети.

Также в марте 2016 года сообщалось, что издательский дом Playboy Enterprises ищет возможности для продажи журнала. Отмечалось, что сумма сделки могла достигнуть 500 млн долларов. В эту сумму включены издательство и интернет-сайт журнала, особняк, лицензионные соглашения и другие активы, относящиеся к торговой марке.

Напомним, в ночь на 27 сентября 2017 года на 92-м году жизни скончался основатель Playboy Хью Хефнер. Мужчина умер в своем особняке в Калифорнии в окружении близких от остановки сердца и лёгочной недостаточности.

Эротический журнал Playboy мужчин в США начали издавать с 1953 года. С 1995 года начала выходить его русская версия.