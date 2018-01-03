Владивосток, 3 января, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Приморский край и Китай за десять месяцев 2017 года увеличили товарооборот почти на 2,5 млрд долларов. По информации врио губернатора региона Андрея Тарасенко, это на 14% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Китайский флаг

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Так, в Поднебесную Приморский край в основном экспортирует рыбу и морепродукты, древесину, нефтепродукты.

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«В 2017 году мы стали поставлять соседям больше продовольствия, сельскохозяйственных товаров, нефтепродуктов, оборудования и транспортных средств», — цитирует «РИА Новости» слова Тарасенко.

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Отмечается, что в общем внешнеторговом обороте Приморья доля КНР достигла 52%.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмены из Китая реализуют на Дальнем Востоке 20 инвестиционных проектов общей стоимостью 20 млрд долларов США. Всего же на сегодняшний день в Приморском крае действуют 200 предприятий с участием средств китайских компаний.