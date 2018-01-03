Найроби, 3 января, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Пять человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов Кении, погибли 2 января в результате нападения боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на их автомобиль на северо-востоке страны, поблизости от границы с Сомали, сообщает британское агентство Reuters.

Africom.mil Кенийские солдаты

Такая информация поступила от заместителя комиссара округа Мандера Даниэля Бундотиша. По его словам, трое из погибших были резервистами полиции, еще двое — гражданские лица, которые помогали правоохранительным органам в обеспечении порядка.

«Боевики также подожгли полицейский грузовик», — заявил он, добавив, что они попали в засаду во время осуществления патрулирования.

О своей причастности к нападению заявили в радикальной исламистской группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

За последние месяцы сотрудники правоохранительных органов Кении неоднократно становились жертвами нападений в районах, граничащих с Сомали, ввиду нападений боевиков из этой группировки.

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