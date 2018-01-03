Чита, 3 января, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Житель Забайкальска Анатолий Филимонов перестроил стену собственного дома ради зимних забав детворы. Помимо большой ледяной горки и новогоднего убранства, здесь построили театральные подмостки, куда на свой фестиваль съехались бабки-ёжки, сообщает ГТРК «Чита».

ГТРК «Чита» Житель Забайкальска Анатолий Филимонов перестроил стену собственного дома ради горки для детворы

Вот уже четвёртый раз забайкалец превращает новый год для детворы и взрослых приграничного посёлка Забайкальск в сказку. Но в этот раз гуляния получились наиболее масштабными. Конкурсы рождались практически на ходу, благо энтузиастов было много, и каждый стремился проявить себя в деле.

«Анатолий построил горки, и мы решили организовать детям праздник. Своими силами. Повеселиться, встретиться. Давно не собирались», поделилась жительница п. Забайкальск Анна Рязанова.

ГТРК «Чита» Жительница п. Забайкальск Анна Рязанова

Самым востребованном на этой ёлке был горячий чай, который готовили сразу в четырёх самоварах, вкусные ватрушки исчезли со стола за 15 минут.

«А раньше мы как делали. У нас первый секретарь райкома партии выдавал Волгу с водителем. Ну, я Дед Морозом. Снегурочка. И вот начинали ездить, развозить подарки, сначала с высших чинов, потом пониже и пониже. Потом бывало, что водителя теряли, самому приходилось за рулём со Снегуркой ездить», — вспоминает местный житель Юрий Жерихов.

Ёлку Анатолия Филимонова уже прозвали в Забайкальске народной, а его самого считают чудаком, но мужчина не обижается.

«Мне просто нравится, я с детьми общаюсь каждый день здесь. Бывают хорошие дети, а бывают и плохие, но мы всё равно находим общий язык с ними», — отметил Анатолий Филимонов.

ГТРК «Чита» Житель Забайкальска Анатолий Филимонов

Как уже сообщало ИА REGNUM, развлечения для детворы в новогодние каникулы устраивает в своём дворе ипенсионер Леонид Кузьмин (Кемеровская область). Уже шестой год подряд этот житель посёлка Инской строит ледяные трассы. Кататься на них можно сколько угодно и совершенно бесплатно, чего не скажешь о предпринимателях в Кемерове: за один съезд с установленной в парке 6-метровой горки ребятне требуется заплатить 25 рублей.