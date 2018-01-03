Иркутск, 3 января, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Последний день 2017 года в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Ангарска (Иркутская область) был ознаменован нерядовым событием: операцию по удалению аппендицита пришлось совместить с родами. Причём, как сообщает телеканал «360° Ангарск», со ссылкой на источники в региональном минздраве, кесарево сечение не было запланированной операцией (срок беременности составлял более 30 недель). Принимать роды пришлось по причине случайного повреждения матки.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Недоношенный ребёнок

Между тем, ИА «Иркутск Онлайн» известило, что в спасении женщины и ребенка принимали участие сотрудники больницы скорой помощи и перинатального центра. Пациентка сейчас находится в одном из отделений БСМП, а её новорожденный ребенок — в роддоме.

Позднее министерство здравоохранения Иркутской области информацию о врачебной ошибке во время операции по удалению аппендицита отвергло, подчеркнув, что пациентка поступила в больницу с острым гнойным аппендицитом. Во время операции на аппендиксе начало происходить излитие околоплодных вод.

Как пояснил главный врач БСМП Ангарска Борис Басманов, аппендицит у беременной женщины — достаточно редкое явление:

«Данный случай был неординарный, сложнейший, однако наши врачи в буквальном смысле совершили подвиг и сделали все, чтобы сохранить жизнь и здоровье женщины и ее ребенка. Благодаря этому сейчас жизни и здоровью малыша и мамы ничего не угрожает. Более того, на дальнейшей репродуктивной функции женщины перенесенная операции никак не отразилась».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в региональном минздраве неоднократно заявляли, что некоторым местным «СМИ поставлена задача дискредитировать и демонизировать акушерско-гинекологическую службу и службу родовспоможения Иркутской области».

Позднее то же самое было сказано в связи с так называемым, инсулиновым скандалом.