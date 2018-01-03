Пхеньян, 3 января, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын согласился провести переговоры на высоком уровне с Южной Кореей. Как заявил глава управления по делам между двумя Кореями по государственному радио, глава КНДР отдал приказ открыть закрытую долгое время «горячую линию» между Северной и Южной Кореей.

Ким Чен Ын

Читайте также: Власти Южной Кореи приветствуют решение КНДР об участии в Олимпиаде

Линия будет открыта в 09:30 по московскому времени, сообщает агентство «Рёнхап». Переговоры пройдут посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Ожидается, что стороны обсудят возможное участие делегации КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Также в сюжете: Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне

Добавим, что, по заявлению официального представителя президента Республики Корея, Южная Корея приветствует и считает большим прорывом готовность КНДР восстановить линию специальной связи в приграничном Пханмунджоме и возобновить межкорейский диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Южная Корея предложила КНДР 9 января провести переговоры на высоком уровне, в начале января заявил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн. Это решение было продиктовано тем, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожелал предстоящей Олимпиаде в Пхёнчхане успеха и выразил надежду на то, что участие в ней примут и северокорейские спортсмены.

Также в своём предновогоднем обращении к жителям страны Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшать отношения с Южной Кореей.