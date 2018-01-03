Абакан, 3 января, 2018, 07:03 — ИА Регнум. В Хакасии наступивший 2018 год объявлен Годом предпринимателя, сообщает министерство экономического развития региона, подчёркивая, что новые формы поддержки бизнесменов уже разрабатываются.

Kremlin.ru Виктор Зимин

Так, станут регулярными встречи главы Хакасии Виктора Зимина с предпринимателями. Такие мероприятия будут проходить ежеквартально и в неформальной обстановке.

«Чтобы насущные проблемы решались быстрее, а диалог был более конструктивным и плодотворным, на эти встречи будут приглашаться специалисты многих министерств и ведомств, а также представители правоохранительных органов», — отметили в региональном Минэкономразвития.

Также традиционным станет День инвестора. Подробности этого мероприятия пока не сообщаются — программа праздника ещё утверждается.

Как ранее сообщали ИА REGNUM в республиканском правительстве, в Хакасии действует более 21 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Они производят порядка 23% товаров и услуг в общем объёме валового регионального продукта. Объём поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет «стабильно превышает» 1 млрд рублей, в том числе более 700 млн рублей направляется в бюджет республики.

Для малого бизнеса в Хакасии наиболее предпочтительной является сфера торговли и общественного питания — по итогам 2016 года её удельный вес составил 28,5% в общем количестве малых предприятий (без микропредприятий). На промышленность приходится 20,4% удельного веса малых предприятий (без микропредприятий), на строительство — 13,4%, на транспорт и связь — 6,4% и на сельское хозяйство — 3,1%.

В то же время сами предприниматели Хакасии называли не столь радужные цифры. Так, предприниматель, депутат Абаканского городского совета Евгений Мамаев отмечал, что если положение крупных и средних компаний в Хакасии «относительно стабильно, то положение малого бизнеса в последнее время серьезно пошатнулось». По его данным, количество малых предприятий в республике снизилось с 677 в 2014 году до 456 в 2016 году, а среднесписочная численность работников на предприятиях малого, среднего и микробизнеса (МСБ) упала с 32,4 тыс. человек на конец 2015 года до 24,3 тыс. человек на сентябрь 2016 года (снижение составило 8,1 тыс. человек). По Хакасии снижение численности работающих в МСБ достигло 25%, тогда как по Сибирскому федеральному округу без учета Хакасии снижение было 2,7%, а по России — 4,2%.