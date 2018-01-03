Москва, 3 января, 2018, 06:27 — ИА Регнум. Объем российского экспорта нефти вырос за 2017 год на один процент по сравнению с 2016 годом, сообщили в Центральном диспетчерском управлении ТЭК.

Поезд с нефтепродуктами

По итогам минувшего года он составил 256,787 млн тонн. За последний месяц было экспортировано 20,45 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отрицательный — 3,6%).

Рост экспорта в страны дальнего зарубежья составил 1,1%, объем проданной нефти — 238,72 млн тонн, причем в последнем месяце — 18,84 млн т (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отрицательный — 6,7%).

Отметим, что в страны ближнего зарубежья экспорт снизился — до 18 млн тонн. Падение составило 0,4%.

Что касается внутренней нефтяной торговли, в 2017 году ее объем составил 286,57 млн тонн нефтяного сырья. По сравнению с предыдущим годом наблюдается рост в 0,2%.

Приводятся данные по нефте‑ и газодобыче. В минувшем году добыча газового конденсата и нефти сократилась на 0,1% и составила 548,8 млн тонн. В минувшем месяце показатель по нефти составил 46,32 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отрицательный — 2,3%).