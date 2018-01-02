Киев, 2 января, 2018, 23:18 — ИА Регнум. На Украине водитель Mercedes повредил бетонный забор и 25 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по Ровенской области.

Mercedes

ДТП произошло во вторник, 2 января, на улице Евгения Коновальца в Ровно. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.

Установлено, что виновником аварии стал 26-летний местный житель, управлявший автомобилем Mercedes S500.

«В результате столкновения были повреждены 5 автомобилей, которые стояли вдоль забора, — говорится в сообщении. — Кроме того, обломки бетонного забора повредили еще 20 припаркованных неподалеку транспортных средств».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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