Екатеринбург, 2 января, 2018, 22:22 — ИА Регнум. На Урале одной из обсуждаемых 2 января тем стала трагедия в Оренбургской области, где угарным газом насмерть отравились семь человек, из которых три ребёнка. Но в регионах были и другие трагедии. Первые дни 2018 года пережили не все.

Зимняя дорога

Отравления газом

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье и Курганской области от отравления газом погибли люди. В Оренбургской области скончались семь человек: три мужчины, женщина, 16-летняя девочка-подросток и две девочки пяти и семи лет. В Зауралье умерли пять человек, в том числе 10-летний мальчик. Жертв могло быть больше. Троих удалось спасти.

Сейчас по обоим случаям отравлений возбуждены уголовные дела. Свои проверки начали органы прокуратуры. А в Оренбуржье власти проверят жилые дома на предмет безопасности газового оборудования. Возможно, эти меры помогут избежать повторения подобных трагедий.

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Пожары

Не обошлось в первые дни года без смертельных пожаров. В Челябинской области погибла женщина, которая пыталась спасти из пожара щенков породистых собак. В Ноябрьске (Ямал) ещё 31 декабря погибли двое рабочих. В Перми в новогоднюю ночь горел барак. Одна из женщин погибла. Несколько человек удалось спасти.

В Свердловской области пожарами отметились многоквартирные дома. В Североуральске и Первоуральске пожарные спасли несколько человек, в том числе детей. Огонь удалось потушить. Пострадавших нет.

Смерть на дорогах

Дорожно-транспортные происшествия и гибель в них людей стали уже обыденностью. Не оказались исключением и первые дни 2018 года.

В Пермском крае уже подсчитали статистику. С 29 декабря по 1 января в разных ДТП погибли девять человек. Подобной статистикой могут «похвастаться» и многие другие регионы большого Урала.

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Словом, печальный счёт года открыт. На этом фоне вполне позитивно выглядят новости из Екатеринбурга. 1 января на улицах города нашли пожилую женщину, потерявшую память. Если бы не неравнодушные граждане, она вполне могла погибнуть. Добровольцы срочно начали поиски родственников женщины. И им удалось отыскать её сына. Теперь, надеются волонтёры, у неё всё будет хорошо.