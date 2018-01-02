Вашингтон, 2 января, 2018, 20:54 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Украины должны найти виновных в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом говорится в сообщении посольства США на Украине в микроблоге в Twitter.

Apostrophe.ua Ирина Ноздровская

«Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубокие соболезнования близким и родственникам, — говорится в сообщении. — Виновные должны быть привлечены к ответственности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января 2018 г. в Киевской области Украины в реке было обнаружено тело украинской правозащитницы Ирины Ноздровской.

Сотрудники следственных органов, ведущие расследование данного дела, рассматривают четыре версии убийства.

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