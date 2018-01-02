Ульяновск, 2 января, 2018, 20:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области в новый год чрезвычайных ситуаций не было. Об этом было заявлено на заседании координационного штаба в правительстве региона.

Новогодний праздник

Глава правительства Александр Смекалин сообщил, что «серьезных нарушений в работе систем тепло-, водо‑ и электроснабжения региона не отмечено, все медицинские и социальные учреждения с круглосуточным пребыванием работают в штатном режиме».

По данным властей, в праздничные дни работает 69 учреждений здравоохранения, чрезвычайных ситуаций не отмечено.

По информации специалистов Министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта, с 31 декабря 2017 года по 2 января 2018 года в Чердаклинском, Вешкаймском районах, Новоульяновске и Ульяновске были отмечены локальные отключения электроснабжения, ХВС и тепла.

«Работа всех систем была восстановлена в нормативные сроки», — говорят власти.

По информации ГУ МЧС, с начала года в области произошло 25 пожаров бытового характера. В результате погибли четыре человека.

«Это очень опасная тенденция. Поэтому хочу обратиться ко всем жителям и гостям области быть максимально внимательными при обращении с огнем и пиротехническими изделиями», — сказал Александр Смекалин.

Кроме того, в регионе первое уголовное дело расследуется по факту убийства. Фигурантом стал 66-летний мужчина, которого подозревают в убийстве 66-летнего знакомого. Как сообщает региональное СУСК, 31 декабря 2017 года ранее судимый подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Ульяновске, в ходе ссоры с нанес многочисленные удары топором по голове и телу.

«С целью скрыть следы преступления, злоумышленник вытащил тело убитого гостя в подъезд, где оно и было обнаружено. При осмотре его квартиры в ней были обнаружены следы преступления и орудие убийства — топор. При допросе в качестве подозреваемого мужчина пояснил, что убил знакомого в ходе ссоры, возникшей из-за оскорбления», — отмечают в следственном управлении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о предъявлении обвинения.